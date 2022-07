Redemarathon zum Nationalfeiertag – Bundesrätinnen und Bundesräte treten in 16 Gemeinden auf Die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung stehen am 1. August an mehreren Orten im Einsatz. Ein Bundesrat ist besonders fleissig.

Das offizielle Bundesratsfoto 2022 mit den Bundesräten und Bundesrätinnen sowie dem Bundeskanzler: Zum 1. August werden sie landauf und landab Reden halten. Foto: Bundeskanzlei/Keystone (Archiv)

Die Bundesrätinnen und Bundesräte werden am 1. August in 16 Gemeinden Reden zum Nationalfeiertag halten. Am fleissigsten ist Bundespräsident Ignazio Cassis, wie eine Zusammenstellung der Bundeskanzlei vom Donnerstag zeigt.

Gleich vier Reden wird der Schweizer Aussenminister am 1. August halten. Am Morgen tritt er beim Bauernhof-Brunch in Knonau ZH auf und am Mittag ist er in Grenchen. Am frühen und am späteren Abend wird Cassis in Lausanne Reden beim im Juni eröffneten neuen Kunstquartier Plateforme 10 respektive in Ouchy halten.

Einen Redemarathon absolvieren auch die Bundesräte Alain Berset und Ueli Maurer. Am 31. Juli wendet sich Berset ans Luzerner Publikum und am 1. August hält er Reden in Stein am Rhein SH und Bellerive VD. Maurer tritt in Dietlikon, Neunkirch SH und Marbachegg LU auf.

Sommaruga und Parmelin im Wallis

Je einen Auftritt im Wallis haben Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin und Bundeskanzler Walter Thurnherr. Sommaruga steht am 31. Juli in Saas-Balen am Rednerpult und Parmelin ist am 1. August beim Bauernbrunch in Oberwald. Der Bundeskanzler spricht am 31. Juli in Blatten.

Bundesrätin Sommaruga hält zudem am 1. August eine Rede in Freiburg, Parmelin reist für eine weitere 1.-August-Feier nach Sessa TI. Die beiden Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd reden am 1. August in Moléson FR respektive in Winterthur zum Publikum.

SDA/fal

