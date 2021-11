Abstimmung über Covid-Gesetz – Bundesplatz wird am Sonntag erneut zur Sperrzone Für Sonntag kursieren Demo-Aufrufe im Netz. Wie viele Leute effektiv nach Bern kommen, ist schwer abzuschätzen. Abgeriegelt wird das Bundeshaus so oder so. Michael Bucher

Gewöhnungsbedürftiges Bild: Wie hier am 8. September wird das Bundeshaus wohl auch am Abstimmungssonntag abgeriegelt. Foto: Raphael Moser

Der Stadt Bern steht mit der Abstimmung über das Covid-Gesetz ein heikler Abstimmungssonntag bevor. So kursieren auf dem Messengerdienst Telegram Aufrufe zu einer Demonstration am Sonntagnachmittag. Zu Polizeitaktik und Sicherheitsdispositiv äussern sich die Stadt und die Kantonspolizei wie üblich nicht. Laut Bundeskanzlei soll jedoch einmal mehr der Bundesplatz mit einem Schutzzaun abgeriegelt werden, und zwar bereits ab 10 Uhr am Sonntagmorgen. Sie rechnet damit, dass ab 14 Uhr auch die Zufahrtstrassen gesperrt werden. Weiter soll auch die Bundesterrasse ab 10.30 Uhr zum Sperrgebiet werden.