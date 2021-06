Q&A zu neuer Sprachweisung – Bund sagt Nein zum Genderstern «Vernünftig» bis «schockierend» finden Fachpersonen die neue Weisung, die für sämtliche Texte der Bundesverwaltung gilt. Aleksandra Hiltmann

Gleichberechtigung auch für Personen, die sich nicht nur im weiblichen oder männlichen Geschlecht identifizieren. Das forderten Demonstrierende auch Frauenstreik 2019 hier in Basel. Foto: Keystone

Ein blauer Hinweis prangt neu auf der Seite zum Leitfaden «Geschlechtergerechte Sprache» des Bundes. Am 15. Juni 2021 hat die Bundeskanzlei eine Weisung erlassen, wie die Bundesverwaltung in Zukunft mit dem Genderstern umzugehen hat. Sie regelt wie folgt: kein Genderstern und ähnliche Schreibweisen, sprich etwa Genderdoppelpunkt, Gender-Gap, Gender-Mediopunkt in den Texten des Bundes.

Warum kein Genderstern in der Bundesverwaltung?

Die Bundeskanzlei verstehe das Anliegen, das hinter dem Genderstern stehe, wie sie schreibt: «eine Sprache zu verwenden, die möglichst alle Menschen einbezieht und niemanden ausschliesst». Trotzdem: Typografische Mittel wie Genderstern und Co. sieht sie als nicht geeignet, diesem Anliegen gerecht zu werden. Sie nennt dafür sprachliche, rechtliche und sprachpolitische Gründe.