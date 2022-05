Urteil betrifft Hunderte Gemeinden – Bundesgericht rüffelt den Kanton Bern In über 200 bernischen Gemeinden müssen Besitzer von Grundstücken, die durch eine Umzonung an Wert gewinnen, keine Abgabe zahlen. Das ist rechtswidrig. Noah Fend

Meikirch wird zum Musterfall: Hunderte Gemeinden müssen künftig Mehrwertabgaben erheben, wenn Grundstücke um- oder aufgezont werden. Foto: Adrian Moser

Einladungen sind meist freudige Post. Es sei denn, sie werden vom Bundesgericht ausgesprochen. Das wissen seit neustem die Gemeinde Meikirch und der Kanton Bern. In einem am Montag publizierten Urteil werden beide «eingeladen», den Mehrwertausgleich bundesrechtskonform zu regeln. Was unspektakulär klingt, hat direkte Folgen für Hunderte von Gemeinden. Es geht um Millionen von Franken. Was ist passiert?