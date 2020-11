Ausbau Grimselstausee – Bundesgericht heisst Beschwerde von Naturschützern gut Die höchsten Schweizer Richter weisen die geplante Erhöhung der Staumauern des Grimsel-Wasserkraftwerks an den Berner Regierungsrat zurück. UPDATE FOLGT

Die Grimselstaumauer der Kraftwerke Oberhasli AG KWO. Foto: PD

In seinem Urteil vom 4. November heisst das Bundesgericht (BG) die Beschwerde von zwei Naturschutzorganisationen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Grimselstaumauern gut. Die Sache wird an die Berner Regierung zurückgewiesen. Das Projekt bedürfe einer Festsetzung im kantonalen Richtplan, schreibt das BG in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Damit die verschiedenen Nutz- und Schutzinteressen abgestimmt werden können. In diesem Rahmen ist auch eine Koordination mit dem geplanten Kraftwerk Trift erforderlich.»

Langjähriges Verfahren

Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) hatte 2010 ein Gesuch um Anpassung und Ergänzung der Gesamtkonzession zur Nutzung der Wasserkraft im Grimselgebiet gestellt. Die KWO beabsichtigt unter anderem, die beiden Staumauern des Grimselstausees zu erhöhen, was eine Mehrspeicherung von 240 Gigawattstunden Energie erlauben soll (wir berichteten).

«Wird die Gesamtkonzession für das Grimselkraftwerk erweitert, muss eine Frist für den Ausbau und den Betrieb des Grimselstausees vorgesehen werden.» Aus der Mitteilung des Bundesgerichts

Der Grosse Rat des Kantons Bern genehmigte die Konzessionsanpassung 2012 unter Bedingungen und Auflagen. Auf Beschwerde von mehreren Naturschutzorganisationen hob das Verwaltungsgericht des Kantons Bern 2015 den Beschluss des Grossen Rates auf und wies das Gesuch um Konzessionsanpassung ab.

Das Bundesgericht hiess 2017 die Beschwerde der KWO gut und wies die Sache zur weiteren Behandlung ans Verwaltungsgericht zurück. «Das Bundesgericht war zum Schluss gekommen, dass dem beabsichtigten Ausbau des Kraftwerks mit Blick auf den Moorlandschaftsschutz nichts entgegenstehe», heisst es in der Mitteilung. Nach Wiederaufnahme des Verfahrens wies das Verwaltungsgericht die Beschwerden der Naturschutzorganisationen in Bezug auf ihre weiteren Einwände ab.

Abstimmung fehle

Das Bundesgericht heisst nun die dagegen erhobene Beschwerde zweier Naturschutzorganisationen gut. Es hebt damit den Entscheid des Verwaltungsgerichts auf und weist die Sache zur Neubeurteilung an den bernischen Regierungsrat zurück. «Angesichts ihrer Bedeutung bedarf die streitige Erweiterung des Grimselstausees einer Grundlage im kantonalen Richtplan», begründen die Bundesrichter ihr Urteil.

Bisher sei auf Stufe Richtplan noch keine vollständige Abstimmung der verschiedenen Interessen erfolgt; insbesondere fehle jegliche Auseinandersetzung mit den dem Projekt entgegenstehenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes, heisst es weiter. Für die Erhöhung der Grimselstaumauer selber wird von einem nationalen Interesse auszugehen sein; dieses könnte einen Eingriff in das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung verzeichnete Objekt «Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet» grundsätzlich rechtfertigen. Ob allerdings letztlich das Interesse an der Realisierung des Projekts überwiege, sei anhand der umfassenden Interessenabwägung zu prüfen.

Zeitpunkt festlegen

«Nicht berücksichtigt wurde bisher, dass es sich beim Gletschervorfeld des Unteraargletschers potenziell um eine Aue von nationaler Bedeutung handelt. Einbezogen werden muss weiter das geplante Kraftwerk Trift. Es ist Sache des kantonalen Richtplans, die beiden Projekte mit ihren gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im gleichen Gebiet aufeinander abzustimmen; es wird zu entscheiden sein, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Realisierung beider Projekte besteht oder ob nur eines davon oder keines zu verwirklichen ist», schreibt das Bundesgericht in seiner Meldung.

Schliesslich müsse im Richtplan- und Konzessionsverfahren auch der voraussichtliche Realisierungszeitpunkt berücksichtigt werden. Werde die Gesamtkonzession für das Grimselkraftwerk erweitert, müsse eine Frist für den Ausbau und den Betrieb des Grimselstausees vorgesehen werden. «Ist dies noch nicht möglich, ist eine Konzessionierung zum heutigen Zeitpunkt ausgeschlossen.»

KWO bedauert den Entscheid

Daniel Fischlin, CEO der KWO, nimmt den Entscheid zur Kenntnis. «Aber wir bedauern ihn selbstverständlich», wird Fischlin in einer Mitteilung der KWO zitiert. «Wir werden das Urteil und die Begründung nun im Detail analysieren. Das Projekt hat derzeit zwar nicht oberste wirtschaftliche Priorität, trotzdem ist der Entscheid nicht im Sinne der KWO.» Man habe sich vom Urteil des Bundesgerichts Klarheit und Planbarkeit erhofft. Daniel Fischlin gibt zudem zu bedenken, dass der Bundesgerichtsentscheid auch das Trift-Projekt tangieren werde. Der Konzessionsentscheid hierfür ist für die laufende Wintersession des Grossen Rates traktandiert. Erfreulich sei hingegen, heisst es weiter, dass das Bundesgericht anerkenne, dass die Erhöhung des Grimselsees von nationalem Interesse sei.

pd