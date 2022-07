Der 1. August in Thun – Bundesfeier mit speziellem Redeformat Die Bundesfeier der Stadt Thun findet auf der Lindermatte statt – mit Festwirtschaft, Reden von fünf Thunerinnen und Thunern, dem Trio Mattermania und zwei Feuerkünstlerinnen.

Eine Festwirtschaft mit Getränken, Grillstand, Crêpes und Glacewagen sowie attraktive Programmpunkte warten an der offiziellen Bundesfeier der Stadt Thun auf die Thuner Bevölkerung und Feriengäste. Die Feldmusik Strättligen wird die Feier am 1. August um 18 Uhr eröffnen. Anschliessend interpretiert das Musikertrio Mattermania die unsterblichen Lieder des Berner Chansonniers Mani Matter neu.

Dazwischen folgen fünf Reden von Thunerinnen und Thunern, und bei Dämmerung geben zwei Feuerkünstlerinnen ihr Können zum Besten. Lorena Bösiger und Tina Quintozzi entführen das Publikum auf eine Reise durch ihre Welt der Illusionen.

Aussergewöhnliches Redeformat

Nach den vielen positiven Rückmeldungen im Vorjahr übergibt die Stadt Thun am Nationalfeiertag wiederum der Bevölkerung das Wort. Anstelle einer einzelnen Festrede halten fünf Thunerinnen und Thuner während jeweils fünf Minuten ihre ganz persönliche 1.-August-Rede. Die Rednerinnen und Redner konnten sich bis zum 8. Juli um einen der fünf Plätze bewerben und wurden nach den Kriterien Kreativität, Vielfalt und Thun-Bezug ausgewählt.

So spricht der östlichste Einwohner von Thun über seinen persönlichen Blick hinter die Schlagzeilen, und eine Thuner Berufsschullehrerin teilt ihre Gedanken zur Arbeitswelt der Zukunft. Ein junger Thuner, der im Bälliz lebt, berichtet über seinen Alltag. Ein Neufeld-Thuner sinniert über das heutige Zusammenleben in den Quartieren und eine Zürcherin, die in Thun aufgewachsen ist, erzählt, warum sie erst wegziehen musste, um eine richtige Thunerin zu werden.

Kein Feuer wegen Trockenheit

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit verzichtet die Stadt Thun dieses Jahr auf ein 1.-August-Feuer. Ob das Abbrennen von Feuerwerk erlaubt ist, entscheidet das Regierungsstatthalteramt Thun. Für die Feuertanzshow werden spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sodass keine Gefahr für die Vegetation besteht.

