Vorwurf des Insiderhandels – Bundesanwaltschlaft klagt Hans Ziegler an Der ehemalige «Sanierer der Nation» soll nicht nur bei Insidergeschäften, sondern auch beim Verkauf einer Tochterfirma an einen ausländsichen Käufer abkassiert haben. Dabei hat er einen Komplizen gehabt. Holger Alich

Absturz eines Top-Managers: Hans Ziegler muss sich vor Gericht verantwortet wegen Insidergeschäfte und Bestechlichkeit. Foto: Tages-Anzeiger

Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Hans Ziegler, einstmals bekannt als «Sanierer der Nation». Neben den bekannten Vorwürfen des Insiderhandels, wegen denen die Finanzaufsicht Finma gegen Ziegler bereits 2017 eine Millionenbusse verhängt hatte, klagt die Bundesanwaltschaft ihn auch wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienst und der Bestechlichkeit an.

Dabei geht es um den Verkauf einer Tochterfirma einer Firma, bei der Ziegler als Verwaltungsrat amtete. Bei der Transaktion soll Ziegler laut Bundesanwaltschaft Schmiergelder von 150’000 Franken bezogen haben. Die Strafverfolger klagen zudem Zieglers Helfer an, der bei der Transaktion den Käufer beraten hatte. Wer der Komplize ist, ist derzeit unbekannt.

Ziegler gehörte im Laufe seiner Karriere 70 Verwaltungsräten an. Zu den letzten Mandaten zählten die Präsidentschaft des Logistikers Swisslog und Charles Vögele, sowie Mandate bei OC Oerlikon und Schmolz+Bickenbach.

Finma verhängte Millionenbusse

Der ehemalige Verwaltungsrat von mehreren bekannten Schweizer Industrieunternehmen hatte zwischen 2013 und 2016 immer wieder interne Informationen aus diesen Unternehmen genutzt, um anschliessend an der Börse von zu erwartenden Kursbewegungen der Titel zu profitieren. Deshalb hatte die Finma bereits im Jahr 2017 die unrechtmässig erzielten Gewinne von 1,4 Millionen Franken eingezogen. Noch nie hatte die Aufsicht bei einem Insiderfall eine so grosse Summe eingezogen. Ziegler wehrte sich gegen die Verfügung, das Bundesgericht bestätigte aber die Vorwürfe, und senkte lediglich den einzuziehenden Gewinn auf 1,27 Millionen Franken.

Die Finma hatte Ziegler zudem bei der Bundesanwaltschaft angezeigt. Diese dehnte das Strafverfahren 2017 auf einen zweiten Beschuldigten aus sowie auf die Strafbestände der Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses und der Bestechung Privater. 2018 wurden die Ermittlungen auf den Straftatbestand des wirtschaftliche Nachrichtendienst ausgedehnt. Ziegler und sein Helfer riskieren lange Haftstrafen.

Schmiergeld von 150’000 Franken

Laut Bundesanwaltschaft habe Ziegler als Verwaltungsrat einer Gesellschaft zwischen Ende 2013 und November 2016 mehrfach Geschäftsgeheimnisse an den zweiten Beschuldigten verraten. Der Vorwürfe stützt sich primär auf den Verkauf einer ausländischen Tochtergesellschaft an einen ausländischen Käufer, der von Zieglers Komplizen beraten wurde. Nach Abschluss des Deals habe Ziegler eine Entschädigung von 150’000 Franken über eine ihm gehörende Gesellschaft erhalten. Unklar ist derzeit noch, um welche Transaktion es dabei geht, dazu machte die Bundesanwaltschaft keine Angaben.

Der zweite Anklagepunkt stützt sich auf das bereits bekannte Ausnutzen von Insiderwissen. Ziegler habe als Verwaltungsrat bei vier börsenkotierten Unternehmen sowie als Senior Advisor zweier Beratungsgesellschaften mehrfach Insiderinfos für Handelsgeschäfte mit Titeln von insgesamt elf Gesellschaften ausgenutzt. Den damit erzielten Gewinn beziffert die Bundesanwaltschaft mit zwei Millionen. Die Finma hatte den Gewinn aus Insidergeschäften 2017 noch mit 1,4 Millionen Franken taxiert.

Wer ist Zieglers Gehilfe?

Die Bundesanwaltschaft erhebt auch Anklage gegen Zieglers der Öffentlichkeit unbekannten Komplizen. Dieser habe zwischen 2013 und 2016 die von Ziegler durchgestochenen Geschäftsgeheimnisse für sich selbst ausgenutzt. Ferner habe der Beschuldigte illegale wirtschaftliche Nachrichtendienst-Tätigkeit betrieben, weil er Geheimnisse zweier Firmen an Dritte im Ausland verraten habe.

Der im zürcherischen Wald geborene Ziegler galt seit vielen Jahren schweizweit als Profi-Sanierer und Profi-Verwaltungsrat, der allerdings auch umstritten war. Im Verlauf seiner steilen Karriere war er unter anderem von 1988 bis 1991 Finanzchef der Usego-Trimerco-Gruppe und von 1991 bis 1995 Finanzchef der Globus-Gruppe.

1996 gründete er ein Beratungsunternehmen, das sich in der Schweiz und im Ausland auf Unternehmenssanierungen spezialisierte. In den folgenden Jahren agierte er vor allem als «Feuerwehrmann» bei diversen Unternehmen, die in Schwierigkeiten steckten.

Darunter waren Elma Electronic, die Schlatter Holding oder der kriselnde Modekonzern Charles Vögele. Landesweit bekannt wurde Ziegler schon 2003, als er kurz vor dem Kollaps zur Erb-Gruppe geholt wurde - und als Sanierer letztlich scheiterte.