Die Reserven der schweizerischen Krankenkassen sind in den letzten Jahren enorm angewachsen. Mittlerweile betragen sie 11,3 Milliarden, was über 200 Prozent des gesetzlich verlangten Minimums ist. Die Prämienzahler in den verschiedenen Kantonen haben dazu aber ganz unterschiedlich beigetragen. Das jedenfalls zeigten Berechnungen der Versicherung Assura, über welche diese Zeitung letzte Woche berichtet hat.

Demnach hätten die Bernerinnen und Berner von 2014 bis 2019 im Durchschnitt insgesamt 846 Franken zu viel Prämien bezahlt. Schweizweit wären es durchschnittlich 528 Franken.

Jetzt aber übt das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das für die Genehmigung der Prämien zuständig ist, Kritik an den Berechnungen. Die Resultate seien zu hoch, sagt Mediensprecher Grégoire Gogniat. Assura habe bei der Berechnung Aspekte wie «Erlösminderungen auf Prämien, Rückstellungsveränderungen und sonstige Leistungen» nicht berücksichtigt.

Kapitalerträge würden überwiegen

Das BAG legt denn auch eigene Zahlen vor. Demnach betrugen die Prämienüberschüsse für die Jahre 2014 bis 2019 schweizweit «nur» rund 1,2 anstelle von fast 4,5 Milliarden Franken, wie Assura berechnet hat. Pro Kopf würde dies bedeuten, dass die Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt 142 Franken zu viel bezahlt hätten und nicht 528. Kantonale Zahlen veröffentlicht das BAG hingegen nicht.

Gemäss dem Bundesamt sind die zu hoch angesetzten Prämien nur ein Grund für die markant angestiegenen Reserven der Krankenkassen. Der überwiegende Teil resultiere aus den positiven Kapitalerträgen der Versicherungen. Von 2014 bis 2019 hätten diese im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 2,4 Milliarden Kapitalgewinne erwirtschaftet, «welche direkt in die Reserven flossen», so Gogniat.

Bei der Krankenkasse Assura nimmt man die Kritik zur Kenntnis. In einer Stellungnahme heisst es: «Um die Überschussreserven pro Kanton zu ermitteln, haben wir uns auf die vom BAG veröffentlichten Daten gestützt, auf die wir einen Verteilungsschlüssel angewendet haben.» Diese vom Bund publizierten Daten seien aber offenbar «sehr unvollständig» gewesen. Davon jedenfalls geht die Krankenkasse aufgrund der Unterlagen aus, die das BAG für seine eigenen Berechnungen verwendet hat. Assura werde nun das eigene Modell und die Analysen verfeinern.

Streit um Obligatorium

Egal, woher das Geld in den Reserven letztlich gekommen ist: Klar ist, dass es den Versicherten, also den Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern, gehört und nicht den Versicherungen. Entsprechend unbestritten ist deshalb auch, dass die Reserven mittlerweile viel zu hoch sind. Die Frage ist nur, wie sie abgebaut werden sollen.

Der Bundesrat setzt dabei weiterhin auf Freiwilligkeit. So sollen die Krankenkassen insbesondere die künftigen Prämien knapper berechnen. Wären dann die tatsächlichen Kosten höher als erwartet, würde die Differenz aus den Reserven bezahlt und diese so abgebaut.

Vielen Kantonen und auch manchen nationalen Politikern geht das hingegen zu wenig weit. Sie fordern eine obligatorische Rückerstattung von zu viel bezahlten Prämien an die einzelnen Versicherungsnehmer.

