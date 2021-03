Autobahnrastplatz Wileroltigen – Bund wollte räumen, Fahrende konnten bleiben Die ausländischen Fahrenden kamen auch heuer zu früh. Die Polizei sah trotzdem von einer Räumung ab. Das dürfte die Schweizer Fahrenden kaum freuen. Stephan Künzi

Sie sind wieder da: Am vorletzten Wochenende haben sich auf dem Autobahnrastplatz Wileroltigen ausländische Fahrende niedergelassen. Foto: PD

Die Saison der Fahrenden ist bereits da, und sie beginnt – einmal mehr – mit Streit. Am vorletzten Wochenende haben die ersten 14 Gespanne aus dem Ausland den Autobahnrastplatz Wileroltigen in Beschlag genommen. Sie waren eine Woche zu früh – denn eigentlich wollte der Bund den Platz erst auf den 1. März hin wieder als provisorischen Transitplatz herrichten.

So, wie er es schon in den Jahren zuvor gemacht hatte – denn der fixe Transitplatz, den der Kanton Bern für 3,3 Millionen Franken auf dem Areal gleich nebenan bauen will, ist erst in drei Jahren fertig.