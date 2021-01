1,3 Millionen Franken pro Jahr – Bund will Beiträge an Französische Schule Bern weiterführen Geht es nach dem Bundesrat, soll die Französische Schule in Bern auch in Zukunft Finanzhilfen vom Bund erhalten. Entscheiden wird aber letztlich das Parlament.

Der Bundesrat will die Finanzhilfen für die Französische Schule Bern (ECLF) in unverändertem Umfang weiterführen. Der Bund trägt einen Viertel der Betriebskosten mit dem Ziel, dass Kinder von Angestellten der Bundesverwaltung sowie von Organisationen im Interesse des Bundes die obligatorische Schule in französischer Sprache besuchen können.

Seit 1960 unterstützt der Bund die ECLF über Finanzbeiträge an den Kanton Bern, den Träger der Schule. Der Bundesbeitrag betrug im vergangenen Jahr rund 1,3 Millionen Franken. Für den Rest des Aufwands kommt der Kanton Bern auf.

Nun ist eine Totalrevision des zugrundeliegenden Gesetzes notwendig, «um es den aktuellen subventionsrechtlichen Vorschriften und Verfahren anzupassen», wie der Bundesrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Das heute geltende Gesetz stütze sich zudem auf einen Verfassungsartikel, der nicht mehr existiere.

Mit der Reform sollen diese Mängel behoben werden. Den Bundesbeitrag an die Schule will der Bundesrat grundsätzlich in unverändertem Umfang weiterführen. Der Bundesrat bekräftige mit der Revision die Attraktivität der Bundesverwaltung als mehrsprachige Arbeitgeberin, wie er schreibt.

Entscheiden wird schliesslich das Parlament. Davor geht der Gesetzesentwurf bis zum 23. April 2021 in die Vernehmlassung.

Stets unter Druck

Die kantonale Schule französischer Sprache in Bern unterrichtet bis zur Sekundarstufe I gemäss dem Plan d’études romand in französischer Sprache. Heute sind 17 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Schule Kinder von Bundesangestellten und weitere 29 Prozent Kinder von Eltern, die bei Organisationen arbeiten, an denen ein Bundesinteresse besteht, was einem Total von 46 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an der ECLF entspricht.

Die von der «Société des amis de l’école de langue française» gegründete Privatschule nahm 1944 ihren Unterricht auf. Von Anfang an hatte die Schule mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zuletzt zu reden gab ein gescheiterter Umzug der Schule vom Sulgenau-Quartier nach Bümpliz.

