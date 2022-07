Cannabis-Pilotversuch – Bund weist Regierungsrat in die Schranken Die Berner Regierung lehnt die versuchsweise Abgabe von Cannabis in Apotheken ab. Dazu habe der Kanton nichts zu sagen, sagt aber das Bundesamt für Gesundheit. Bernhard Ott

Beim Pilotversuch von Stadt und Universität Bern können nur ausgewählte erwachsene Konsumierende Cannabis in Apotheken erstehen. Foto: 20 Minuten, Simon Glauser

Wohl noch in diesem Jahr werden Kifferinnen und Kiffer in der Stadt Bern Cannabis in Apotheken beziehen können. Damit wollen verschiedene Städte untersuchen, wie sich ein kontrollierter Zugang zu Cannabis auf Konsum und Gesundheit Erwachsener auswirken.