Hohe Margen auf Labelprodukten – Bund vereitelt billigere Preise für Biofleisch Konsumenten zahlen für tierfreundlich produzierte Produkte deutlich mehr als für konventionelle. Tierschützer hatten eine Lösung, doch die Wettbewerbskommission blockt ab. Stefan Häne

Grosse Auswahl, grosse Preisunterschiede: Auf welches Fleisch fällt die Wahl? Foto: Madeleine Schoder

Ein sechsseitiges Schreiben läutet womöglich das Ende eines grossen Plans ein. Absender ist die Wettbewerbskommission (Weko) in Bern, eine Milizbehörde, deren Mitglieder vom Bundesrat gewählt werden: Rechts- und Wirtschaftsprofessoren sowie Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Konsumentenorganisationen.

Der Plan: Er stammt vom Schweizer Tierschutz (STS) und zielt darauf ab, den Absatz tierfreundlich erzeugter Produkte anzukurbeln. Rund 12 Prozent aller 83 Millionen Tiere, die in der Schweiz geschlachtet werden, wurden 2020 als Labeltiere abgesetzt. Damit, bilanziert der STS, verlief die Entwicklung im Fleischmarkt erneut «harzig bis rückläufig» – und das im Corona-Jahr, das Trends wie bio, regional und fair eher befeuert hat. Bei vielen Kategorien gab es sinkende Labelanteile, am stärksten bei den Schweinen und Kälbern. Tierschützer machen «unfaire» Preisunterschiede dafür verantwortlich, ausgelöst durch «aggressive Billigangebote» sowie durch Bio- und Labelprodukte, die überproportional teurer seien, weil Detailhändler, so der Vorwurf, eine höhere Marge abschöpfen würden.