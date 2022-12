Neues Energiedashboard – Der Bund zeigt nun, wie viel Strom und Gas die Schweiz verbraucht Ein Online-Portal über die Energieversorgungslage des Landes ist am Mittwoch gestartet. Allerdings braucht es noch bessere Daten.

Die hiesige Versorgungslage ist laut Energie-Dashboard des Bundes bei Strom und Erdgas derzeit «angespannt», aber «gewährleistet»: So sieht das neue Dashboard . Screenshot

Es soll besser und schneller ersichtlich werden, ob die Sparmassnahmen ausreichen oder ob es Verbote oder im schlimmsten Fall auch Kontingentierungen braucht. Das «Energiedashboard Schweiz» (energiedashboard.admin.ch) des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt die wichtigsten Kennzahlen zur hiesigen Versorgungssituation: Daten zum Verbrauch von Strom und Gas, zur Entwicklung der Preise für Strom, Gas, Heizöl und Benzin kombiniert mit dem Wetter (sprich den Temperaturen).

Die Versorgungslage bei Strom und Erdgas ist derzeit «angespannt», aber «gewährleistet», wie es auf dem Portal heisst. Die Einschätzung der Situation basiert den Angaben zufolge jeweils auf statistischen Informationen und Einschätzungen der zuständigen Behörden über die Entwicklung der Versorgungslage.

Wegen der Energiekrise in Europa gibt es nach wie vor Befürchtungen, dass Strom und Gas zum Ende des Winters knapp werden könnten. Mit den öffentlichen Daten will der Bund die Bevölkerung noch effizienter zum Sparen animieren.

Datenqualität muss noch besser werden

Zu sehen sind die Daten über Stromverbrauch,-produktion und -importe aus den Nachbarländern vom Vortag. Gerade beim Verbrauch fehlen allerdings derzeit noch verlässliche aktuelle Daten. Daher greift das BFE auf Modellierungen zurück, wie auf der Internetseite erläutert wird.

Die Angaben zum Stromverbrauch basieren zunächst auf Daten, welche die Energieversorger an die nationale Netzbetreiberin Swissgrid melden. Diese Daten können jedoch unvollständig oder fehlerhaft sein und werden mitunter auch nachkorrigiert.

Zeitnahe Daten seien nicht verfügbar, weshalb mit einem Modell der Verbrauch auf Basis der Vergangenheit geschätzt werden müsse, heisst es. Das gleiche Modell werde auch für die Prognose der kommenden Tage verwendet.

Was halten Sie von neuen Energie-Dashboard? Finde die Idee gut. Die Datenqualität muss verbessert werden. Es wäre meiner Meinung nach nicht nötig. Weiss nicht. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Um sich ein Bild über den Gasverbrauch in der Schweiz zu machen, werden die Nettoimporte von vor drei Tagen dargestellt. Von den Gasflüssen in die Schweiz hinein werden die Gasflüsse aus der Schweiz hinaus abgezogen. So ergebe sich ein Hinweis auf den aktuellen Erdgasverbrauch, der Import sei aber nicht mit diesem gleichzusetzen, heisst es auf der Seite.

Das Portal soll laut BFE in den kommenden Wochen weiterentwickelt werden, insbesondere die Datenqualität soll laufend weiter verbessert werden. Das Bundesamt informiert am heutigen Mittwoch dazu an einem Mediengespräch.

28 Prozent weniger Gas-Verbrauch im Oktober Infos einblenden Die Schweiz ist bei ihrem Sparziel für den Erdgasverbrauch derzeit auf Kurs. Das geht aus dem neuen Energie-Informationsportal des Bundes hervor. Demnach wurde im Oktober 28 Prozent weniger importiert als im Schnitt der letzten fünf Vorjahresmonate. Insgesamt will die Schweiz in den Wintermonaten Oktober 2022 bis März 2023 kumulativ mindestens 15 Prozent weniger Gas verbrauchen als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Dieses Ziel hat die Schweiz von der EU übernommen, wie der Bund auf dem am Mittwoch aufgeschalteten Portal schreibt. Dies «vor dem Hintergrund der angespannten Versorgungslage mit Gas in Europa» und «aus Solidarität mit den europäischen Nachbarn». Die Schweiz muss damit konkret insgesamt 3997 Gigawattstunden Gas sparen, wobei im Oktober bereits 1130 Gigawattstunden gespart wurden. Zur Berechnung des Erreichung des Einsparziels nutzt der Bund aktuell Daten zum monatlichen Nettoimport, die durch den Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG validiert sind. An Daten, um den Endverbrauch genauer und aktueller messen zu können, wird noch gearbeitet. Die Versorgungslage mit Gas beurteilt das Bundesamt für Energie (BFE) derzeit als «angespannt». Die Versorgung mit Erdgas sei «gewährleistet». In einem Ampelsystem von fünf Stufen entspricht das derzeit gelb, der Stufe zwei. Je höher die Stufe, umso drastischer wird die Lage eingeschätzt. Die gleiche Einschätzung – Stufe 2 – gilt derzeit auch für die Versorgungslage mit Strom.

SDA/Bianca Lüthy

Fehler gefunden?Jetzt melden.