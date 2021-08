Informationen von EDA und SEM – Schweizer Mitarbeitende sollen Kabul rasch verlassen Staatsbeamte haben sich in Bern zur aktuellen Lage in Afghanistan geäussert. Der Bund ruft alle Mitarbeiter des Deza-Büros aus der Hauptstadt zurück, für das lokale Personal wird nach Lösungen gesucht. UPDATE FOLGT

EDA-Staatssekretärin Livia Leu äussert sich zu der sich zuspitzenden Lage in Afghanistan und den Konsequenzen für die Schweiz. Foto: Alessandro delle Valle (Keystone/13. August 2021)

Die Staatssekretärin des EDA, Livia Leu, der Staatssekretär für Migration, Mario Gattiker, sowie die Direktorin der DEZA, Patricia Danzi, informieren in Bern über die aktuelle Lage in Afghanistan. Die Situation dort ist dramatisch, nachdem die militant-islamistischen Taliban mit ihrem Eroberungszug der Hauptstadt Kabul immer näher gekommen sind. (Lesen Sie und hören Sie zum Thema auch: Wird Afghanistan zum neuen Vietnam?)

Wie Leu ausführte, ruft der Bund die noch drei verbliebenden Mitarbeiter aus dem Kooperationsbüro in Kabul zurück. Sie sollen die Hauptstadt so schnell wie möglich verlassen. Die 38 lokalen Mitarbeiter könnten ein humanitäres Visum in der Schweiz beantragen, sofern sie wollen. Es werde für sie nach einer Lösung gesucht. Die Botschaft im pakistanischen Islamabad sei generell zuständig für Afghanistan. Dort seien 28 Schweizer, die in Afghanistan angemeldet sind, registriert, erklärte Leu.

Die Staatssekretärin des EDA fügte hinzu, dass die Schweiz die Konfliktparteien aufrufe, die Waffen niederzulegen und den Dialog aufzunehmen. Die zivile Bevölkerung dürfe auf keine Weise die Gewalt spüren. Auch müsse der Zugang der Hilfswerke zu der notleidenden Bevölkerung gewährleistet sein.

Abo Abdul Rashid Dostum im Porträt Der Mann, der den Vormarsch der Taliban stoppen soll Die Schweiz und andere Länder haben auf Grund der Sicherheitslage in Afghanistan entschieden, abgewiesene Asylberwerber zurückzuschaffen. «Das Staatssekretariat für Migration setzt Rückführungen nach Afghanistan wegen der veränderten Situation im Land bis auf weiteres aus», hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch auf Twitter. «Es werden auch keine neuen Wegweisungen verfügt. Einzig bei straffälligen Personen werden die Vorbereitungen für eine Rückführung weitergeführt.»

(Update folgt)

SDA/fal

