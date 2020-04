Leserreaktionen – Bund hat die Krisenvorsorge unterschätzt Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Dominik Galliker

In der Schweiz herrscht ein akuter Mangel an Desinfektionsmitteln. Der Bund verzichtete seit 2018 auf seine Notreserve von 10’000 Tonnen Ethanol. keystone-sda.ch

Zu «Wie der Bund den Desinfektionsmittel-Mangel verursachte»

Sicherheitspolitik umfassend behandeln

Die Pandemie deckt die Defizite in der Vorbereitung auf eine ausserordentliche Lage schonungslos auf. Die Spitäler sind ungenügend gerüstet, es fehlt an Medikamenten und Desinfektionsmitteln für eine längere Durchhaltezeit. Das Personal läuft am Limit, während andere Kurzarbeit leisten. So trifft es zu, wenn CVP-Politiker Alois Gmür meint, dass der Bund die Krisenvorsorge unterschätzt habe. Die Folgerung von SP-Politiker Fridez, dass es klüger sei, das Geld in Klima und Gesundheit einzusetzen, finde ich allerdings falsch. Sicherheitspolitik muss umfassend behandelt werden. Dazu gehört auch die Landesverteidigung mit Armee und Luftwaffe. Wie schnell sich die Situation ändern kann, hat gerade diese Pandemie gezeigt. Sicherheitspolitik ist frühestens dann genügend, wenn genug Reserven gebildet sind und in allen relevanten Bereichen eine rasche Aufwuchsfähigkeit gegeben ist. Für die Zukunft ist wichtig, dass die Abhängigkeiten von anderen Staaten überprüft werden. Man denke nur an die Elektrizitätswirtschaft.

Ulrich Linsi, Schüpfen

Wen wundert es?

Zum progressiven Image gehört seit Jahren, sich über alles, was mit der Landesverteidigung in Verbindung steht, zu mokieren. Nicht wenige bauen darauf sogar ihre politische Karriere auf. Die Medien reiten auf dieser Welle gerne mit. Dass sich die Verwaltung und deren Exponenten gerne im politischen Winde drehen, ist bekannt. Das VBS steht nicht umsonst im Rufe des am wenigsten gefragten Departements. Auch damit verbundene Tätigkeiten wie die wirtschaftliche Vorsorge, der Zivilschutz, die Vorratshaltung und so weiter werden gerne belächelt. Wen wundert es, dass Aufgaben trotz gesetzlichen Vorgaben nur zurückhaltend umgesetzt werden, wenn selbst der Armeechef wegen seines Notvorrats in Radio und Fernsehen lächerlich gemacht wird? Welcher Abteilungsleiter hat Lust, hinzustehen und sich dem allgemeinen Spott auszusetzen? Diesmal ist die Bedrohung ein Virus, was ist es das nächste Mal? Wir ernten, was wir säen.

Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «Missbrauch bei Corona-Hilfskrediten»

Gegensätze könnten nicht grösser sein

Ich habe in der Zeitung gelesen: «Erste Firmen missbrauchen Notkredit». Da platzt einem der Kragen! Entschuldigung, aber wie dumm kann man sein, und warum sind wir Menschen so? Der Bund gibt sich auf allen Ebenen die grösste Mühe, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Soforthilfe anzubieten, und immer wieder gibt es viele Menschen, die missachten und ausnutzen. Jeder sollte jetzt seine geschuldeten Rechnungen zahlen, solange er kann, damit wir nicht in eine Abwärtsspirale kommen, und zwar für die nächsten paar Monate und nicht Jahre. Die Notkredite sind auch geschuldet. Wie bezahlen die Geschäfte diese zurück, sollte nach Corona der Umsatz doch nicht so ausfallen wie vorher? Schon überlegt? Dann im Gegensatz dieser Artikel: «Sie zahlen und wollen nichts». Da bezahlt ein Paar ohne Gegenleistungen für Coiffeur, Podologie, Stammbeiz für das Feierabendbier usw. Grossartige Idee, wenn es denn finanziell möglich ist. Die Gegensätze könnten nicht grösser sein, nicht?

Katharina Kräuchi, Bärau

Zitat des Tages

Es knospen Ansätze für ein neues Wirtschaftssystem. Hans Rickenbacher, Vauffelin

Zum Coronavirus

Die Gunst der Stunde

Wir «plangen» alle auf das Ende des Quasi-Ausgehverbots. Es wird eine weltweite Rezession zur Folge haben. Wie kommen wir da wieder heraus? Das jetzt in Trümmer sinkende neoliberale Wirtschaftsmodell darf jedenfalls nicht auferstehen. Ein wacher Teil der Jugend hat schon im letzten Jahr gemahnt, es werde nicht gut kommen mit weiterem Wachstum und hat nach System-Change gerufen. Das ist die Gunst der Stunde: Es knospen Ansätze für ein neues Wirtschaftssystem. Dessen Grundzüge sind bekannt: kleinräumige Kreislaufwirtschaft, nachhaltig und bedarfsorientiert. Energieverbrauch besteuern statt die Arbeit, drastische Arbeitszeitverkürzung, allgemeine Erwerbsausfallversicherung für alle. Profit als oberstes Leitprinzip wird abgelöst durch Streben nach Gemeinwohl. Entdecken wir die immateriellen Werte des Lebens, statt endlos Güter zu konsumieren. Werft ab das Joch der neoliberalen Dogmen von Globalisierung, Privatisierung, Liberalisierung und Standort​​​wettbewerb.

Hans Rickenbacher, Vauffelin