Ab 13. Februar in Thun – Bund bietet 300 weitere Unterkunftsplätze für Flüchtlinge Die Lage im Asylbereich ist angespannt. Deshalb richtet der Bund auf dem Waffenplatz weitere temporäre Unterkunftsplätze ein – insgesamt werden es nun 500 sein. Franziska Streun

Asylsuchende unterhalten sich mit einem Betreuer der Betreuungsorganisation ORS im Aufenthaltsraum des Bundesasylzentrums Thun am Dienstag, 22. März 2016, in Thun. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreibt auf dem Waffenplatz Thun in einer Mehrzweckhalle eine temporäre Asylunterkunft mit 200 Unterbringungsplätzen. Eine solche war im Frühjahr 2022 für kurze Zeit eingerichtet und im Herbst 2022 wieder in Betrieb genommen worden. Wie das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) in seiner neusten Mitteilung schreibt, bleibt die Lage im Asylbereich sehr angespannt; dies auch im Hinblick auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine.