«Die Ärzte»-Konzert in Thun – «Buffalo Bill» bringt die Stockhorn Arena zum Kochen Am Samstagabend ging in der Thuner Stockhorn Arena das grösste Konzert seit langem über die Bühne. «Die Ärzte» liessen das Publikum mit ihrer «Buffalo Bill»-Tour schwitzen. Murielle Buchs , Hans Peter Roth

»Seid ihr gut drauf?» Farin Urlaub brachte in der Stockhorn Arena die Menge zum toben. Foto: Simon Boschi Noch kein bisschen leise: Rodrigo González. Foto: Simon Boschi Und hinter die Bühne das Bergpanorama: Während des «Beatsteaks»-Konzert brannte die Sonne noch gnadenlos auf die Stockhorn Arena nieder. Foto: Simon Boschi

Nicht nur die heissen Temperaturen an diesem Sommerwochenende bringen Thun zum Schwitzen. In der Stockhorn Arena ist heute Abend vor allem die deutsche Punkrock-Band «Die Ärzte» für die kochende Stimmung verantwortlich. Es ist das erste Stadionkonzert überhaupt, das die Band in der Schweiz spielt.