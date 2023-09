Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Die Credit Suisse fehlt noch im Stammbaum der UBS Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Verkündete diese Woche, wie die Zukunft der kombinierten Grossbank UBS aussehen wird: Sergio Ermotti. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In einem luxuriösen Sitzungszimmer am UBS-Hauptsitz an der Zürcher Bahnhofstrasse 45 hängt eine eindrückliche Grafik. Sie zeigt die Geschichte der UBS auf. Nämlich wie die Bank aus der Bank in Winterthur (gegründet 1862) entstand und durch zahlreiche Zusammenschlüsse immer grösser wurde. Einen Auftrag muss UBS-Chef Sergio Ermotti aber noch vergeben: Das Wandbild sollte dringend ergänzt werden. Denn die Credit Suisse fehlt noch. Die abgestürzte Bank ist seit dem Juni formell ein Teil der UBS. Seit dieser Woche ist auch klar, dass die Credit Suisse Schweiz komplett in der UBS aufgehen wird. Es ist also höchste Zeit, sie in den Stammbaum aufzunehmen.