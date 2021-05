Wahl des Regierungsstatthalters Bern-Mittelland – Bürogummi in Gummistiefel-Bereitschaft Was heisst es, Regierungsstatthalter zu sein? Der abtretende Christoph Lerch erläutert vor der Wahl vom 13. Juni die Fülle des unfassbaren Amts. Jürg Steiner

Vermitteln bis zum Gehtnichtmehr: Regierungsstatthalter Christoph Lerch vor einem der Sorgenkinder, die ihn in seiner Ära beschäftigten, dem gescheiterten Jugendclub Tankere an der Berner Nägeligasse. Foto: Adrian Moser

Die Gummistiefel! Im Büro von Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP), das sich in einem Verwaltungsbau an der Poststrasse mitten in Ostermundigen befindet, stehen sie nicht im Schrank, sondern unter einem Stuhl. Griffbereit, falls ein Notfall einen überstürzten Aufbruch erfordert. So oft habe er sie in seiner Amtszeit aber nicht gebraucht, sagt Lerch. Die unerwarteten Ereignisse, die den Juristen in die Outdoor-Kluft zwangen, traten fast ausschliesslich in der Nacht ein. Und da nahm Lerch die Gummistiefel von zu Hause.

Infos einblenden Um die Nachfolge des Amtsinhabers Christoph Lerch (SP), die am 13. Juni von den Stimmberechtigten der 76 Gemeinden des Verwaltungskreises Bern-Mittelland bestimmt wird, ist ein engagierter Wahlkampf im Gang. Er wird über die sozialen Medien geführt, aber auch klassisch an Plakatwänden – und ist dafür, dass es um die Einsetzung einer Amtsperson geht, sehr politisch. Ladina Kirchen (SP) möchte die sozialdemokratische Tradition in dem Schlüsselamt zwischen Stadt und Land weiterführen, bereits Lerch hatte 2009 von seiner Parteikollegin Regula Mader übernommen. Herausgefordert wird Kirchen von Tatjana Rothenbühler (FDP) und Claude Grosjean (Grünliberale). Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland ist mit 28,5 Vollzeitstellen ausgestattet, die sich zurzeit (ohne Lernende und Praktikanten) ungefähr 35 Personen teilen. Der Lohn des Regierungsstatthalters befindet sich in der Gehaltsklasse 28, was innerhalb der 80 Salärstufen zwischen 135’000 und 215’000 Franken Jahreslohn bedeutet. Wobei es selten bis nie passiert, dass die Grenze von 200’000 Franken durchstossen wird. (jsz)