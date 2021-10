Der Abwehrpatron des FC Thun – Bürkis Lust auf den Cup Er ist Meister und Cupsieger und spielt erstmals in der Challenge League: Marco Bürkis neue Rolle beim FC Thun. Peter Berger

Marco Bürki (r.) hat in Thun eine dominante Rolle eingenommen und ist der unbestrittene Abwehrpatron. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Anlaufzeit benötigte er keine. Als Marco Bürki im Sommer nach Thun wechselte, übernahm er sofort Verantwortung. Dass er zuvor beim FC Luzern ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hatte, war nicht erkennbar. Weil beim FC Thun zu Beginn der Saison Nicola Sutter an Corona erkrankte, übernahm Bürki die Captainbinde. «Ich spüre hier eine grosse Wertschätzung», sagt der Münsinger.

Mittlerweile sind drei Monate vergangen, Bürki fühlt sich weiterhin wohl. Neben Verteidiger Pius Dorn stand er als einziger Thuner Spieler bei jedem der elf Meisterschaftsspiele 90 Minuten auf dem Platz. An seiner Seite gab es in der Innenverteidigung weniger Konstanz, da Trainer Carlos Bernegger oftmals gezwungen war, die Zusammensetzung in der Defensive zu ändern. «Natürlich ist auf den Positionen in der Innenverteidigung und beim Goalie eine gewisse Konstanz wünschenswert. Manchmal ist dies aber wegen Verletzungen oder Sperren nicht möglich», hält Bürki fest. Als Ausrede für die Inkonstanz lässt er das nicht gelten: «Die Resultate fielen nicht immer wie gewünscht aus. Doch zuletzt haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.» Er meint damit die letzte Partie gegen Aarau, als die Thuner nicht spielbestimmend waren, aber trotzdem 2:0 gewannen.