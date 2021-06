Zuzüge beim FC Thun – Bürki kehrt ins Oberland zurück Der Challenge-Ligist vermeldet die ersten Transfers. Von Ligakonkurrent Stade Lausanne-Ouchy kommt Roland Ndongo, von Luzern Marco Bürki. Peter Berger

Marco Bürki (links), hier erhält er die Medaille von Goalie David Zibung, kommt als Cupsieger ins Oberland. Foto: Martin Meienberger/Freshfocus

Nicht einen Zuzug konnte der finanziell klamme FC Thun in der vergangenen Winterpause tätigen. Einzig Akteure aus dem eigenen Nachwuchs kamen ins Team von Carlos Bernegger. Jetzt sind die Oberländer wieder auf dem Transfermarkt aktiv. Vom FC Luzern kommt Marco Bürki. Der Innenverteidiger war schon von 2015 bis 2017 von YB an Thun ausgeliehen. Der 28-jährige Münsinger hat für zwei Jahre plus Option unterschrieben.

Marco Bürki versuchte 2017 Basels Matias Delgado zu stoppen, beobachtet von den Teamkollegen Thomas Reinmann (l.) und Stefan Glarner (r.). Foto: Steffen Schmidt/Freshfocus

Bürki hatte YB 2018 verlassen und wechselte zu Zulte Waregem nach Belgien. Im Februar 2020 stiess er zum FC Luzern. Bei den Innerschweizern feierte er in diesem Frühjahr den Cupsieg. Im K.-o.-Wettbewerb kam er aber für den FCL in der vergangenen Saison nie, in der Liga bloss fünfmal zum Einsatz. Bürki löste nun den Vertrag auf und kehrt ins Oberland zurück.

«Neben seinen unbestrittenen Qualitäten als Innenverteidiger verfügt Marco über eine grosse Persönlichkeit als Führungsspieler. Davon werden besonders auch die Jungen im Kader profitieren können», hegt Trainer Carlos Bernegger grosse Hoffnungen in den Aaretaler.

Schneller Flügelspieler

Verstärkung holen die Thuner auch in der Offensivabteilung. Von Stade Lausanne-Ouchy kommt Roland Ndongo. Der schweizerisch-kamerunische 26-jährige Doppelbürger unterschrieb ebenfalls bis 2023, mit Option auf Verlängerung. Ausgebildet wurde der Flügelspieler beim Team Vaud und beim FC Sion.

Nach Engagements beim spanischen Verein Rayo Vallecano und beim französischen Club Thonon Évian B kehrte er 2015 zurück in die Schweiz, wo er seit 2017 bei Stade Lausanne-Ouchy spielte. In der vergangenen Saison absolvierte Ndongo für die Waadtländer 29 Pflichtspieleinsätze und realisierte dabei vier Tore und fünf Assists. «Mit seiner Schnelligkeit sorgt er für stetige Gefahr vor dem gegnerischen Tor», sagt Bernegger.

Zuletzt Gegner, jetzt Teamkollegen: Roland Ndongo (vorne) gegen Noel Wetz. Foto: Pascal Müller/Freshfocus

Fix in die erste Mannschaft kommt zudem Justin Roth. Der Thuner absolvierte in der Saison 2019/20 acht Einsätze in der Super League, musste nach dem Abstieg aber zurück ins U-21-Team.

Vergangene Saison wurde der zentrale Mittelfeldspieler wegen Personalmangels wieder aufgeboten. Aufgrund seiner guten Leistungen wird der 20-Jährige nun mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

Justin Roth (l.)in der Barrage gegen Sions Gaëtan Karlen. Foto: Urs Lindt/Freshfocus

Kablan nach Belgien

Derweil ist auch klar, wohin es Chris Kablan zieht. Der Verteidiger hatte in Thun nicht mehr verlängert und wechselt nun nach Belgien zu Waasland-Beveren. Beim Absteiger aus der höchsten Liga trifft er auf bekannte Gesichter aus Thun. Trainiert wird das Team von Marc Schneider und Assistent Pascal Cerrone.

Anders als Kablan musste Miguel Rodrigues das Oberland verlassen. Der Innenverteidiger wird aber weiterhin in der Challenge League zu sehen sein. Der Genfer heuert beim Aufsteiger Yverdon an.

