Reklame in Biel – Abstimmung über zweisprachige Werbung: Bürgerliche sind dagegen Ein neues Reglement verlangt, dass Werbung in Biel zweisprachig erfolgen soll. Nun formiert sich Opposition dagegen.

Die Abstimmungskampagne gegen das neue Bieler Reklamereglement wurde zweisprachig lanciert.

Eine breite bürgerliche Allianz hat am Freitag in Biel ihre Argumente gegen das neue Bieler Reklamereglement vorgestellt. Sie kritisiert den Artikel 5, der verlangt, dass Reklamen in beiden Bieler Amtssprachen konzipiert werden müssen. Die Stimmbevölkerung wird am 18. Juni über das neue Reglement abstimmen.

Die Parteien SVP und FDP, der Parti radical romand, die GLP sowie die Handels- und Industriekammer, die Bieler KMU und der EHC Biel wollen keinen Sprachenzwang in Biel, wie Vertreterinnen und Vertreter am Freitag in Biel vor den Medien sagten. Sie sprachen von einem international allein stehenden Werbeverbot. Der Bieler Stadtrat stimmte Ende April dem neuen Reglement zu.

