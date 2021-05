Brisanter Plan von Bürgerlichen – Benzinpreis soll nach CO₂-Abstimmung wieder günstiger werden Wird die CO₂-Initiative angenommen, dürften fossile Treibstoffe mehr kosten. Doch Wirtschaftspolitiker schmieden Pläne, die das wieder rückgängig machen würden. Stefan Häne , Angelika Gruber

Wer Auto fährt, muss durch das CO₂-Gesetz mit etwas höheren Spritpreisen rechnen. Das will die Wirtschaftskommission des Nationalrats verhindern. Foto: Manuela Merk

Benzin und Diesel wären heute an der Tankstelle nur etwa halb so teuer, wenn der Staat keine Abgaben und Zuschläge darauf erhöbe. Hinzu kommt, dass auf den ganzen Treibstoffpreis die Mehrwertsteuer anfällt, also auch auf die Abgaben und Zuschläge. Bürgerliche Nationalräte stören sich daran, dass «der Staat Steuern auf Steuern erhebt».

Eine entsprechende parlamentarische Initiative von Nationalrat Franz Grüter (SVP) hat in der nationalrätlichen Wirtschaftskommission eine Mehrheit gefunden. Nun ist die Schwesterkommission im Ständerat am Zug. Es geht um viel Geld: Der Staat verlöre bei einer Umsetzung der Initiative etwa 300 Millionen Franken pro Jahr, wie aus Grüters Vorstoss hervorgeht. Benzin und Diesel würden umgerechnet um etwa 7 Rappen pro Liter billiger.