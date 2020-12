Umstrittenes Thuner Projekt – Bürgerliche werfen Rettungsring für Wasserzauber Vertreter dreier bürgerlicher Parteien im Thuner Stadtrat planen einen neuen Vorstoss, damit das umstrittene Projekt Wasserzauber nicht untergeht. Gabriel Berger

Der Thuner Wasserzauber soll auf der Aare nahe der Altstadt, zwischen Sinnebrücke und Göttibachsteg, durchgeführt werden. Ob die Show bereits 2021 zu sehen sein wird, steht aktuell in den Sternen. Foto: Patric Spahni

Das Projekt Wasserzauber sorgt weiterhin für ordentlich Wellengang in der Thuner Politik. Vor bald einem Jahr wies der Stadtrat eine erste Version der geplanten Licht-, Ton- und Wassershow im Aarebecken zur Überarbeitung zurück. In der Folge wurde der vorgesehene städtische Beitrag von 150’000 auf 101’000 Franken pro Jahr reduziert; der Standort der Show vom Gebiet Hofstetten in den Bereich der Aare vor dem Hotel Freienhof verschoben. Mitte November strich das Parlament dann aber auch den für 2021 eingestellten Wirtschaftsförderbeitrag zugunsten des Projekts aus dem Budget.