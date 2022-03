Umfrage zu den Wahlen im Kanton Bern – Bürgerliche haben die Nase vorn Beim Kampf um den frei werdenden Sitz in der Berner Kantonsregierung liegt Mitte-Kandidatin Astrid Bärtschi laut der Umfrage dieser Zeitung knapp vor SP-Mann Erich Fehr. Christoph Hämmann , Iris Andermatt Foto , Marcel Bieri Foto Raphael Moser Foto Christian Pfander Foto Franziska Rothenbühler Foto

Wer lacht am Abend des Wahlsonntags in drei Wochen? Astrid Bärtschi (Die Mitte) und Erich Fehr (SP) gelten als Favoriten für die Nachfolge von Regierungsrätin Beatrice Simon. Foto: Franziska Rothenbühler

Wird der Kanton Bern auch in den nächsten vier Jahren von einer bürgerlichen Mehrheit regiert? Oder schaffen SP und Grüne die linke Wende? Vor den kantonalen Wahlen vom 27. März ist die Frage nach der Regierungsmehrheit jene, die Politikinteressierte am meisten umtreibt. Nun zeigt die Wahlumfrage im Auftrag von «Berner Zeitung» und «Der Bund»: Das bürgerliche Ticket liegt drei Wochen vor der Entscheidung in Führung.