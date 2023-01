Ukraine-Krieg – Bürgerliche drängen den Bundesrat, Waffen zu liefern Beim Bund schwindet der Widerstand gegen eine Lockerung der Waffenexport-Regeln. Dennoch verlieren Politiker von FDP und Mitte die Geduld. Von links kommt derweil eine ganz andere Idee ins Spiel. Adrian Schmid

Robert Habeck hat am WEF in Davos im Gespräch mit den Bundesräten Guy Parmelin (Mitte) und Albert Rösti auch die Frage der Waffenexporte angesprochen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am WEF in Davos gabs erneut heftige Kritik: «Bleibt die Schweiz passiv, klebt auch Blut an ihren Händen», sagte Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck machte klar, dass es «gerecht und hilfreich wäre, wenn die Schweiz ihre Position überdenken und Waffenlieferungen ermöglichen würde». Nun gerät der Bundesrat auch im Inland zunehmend in Bedrängnis.