Entscheid für Kleinklassen – Bürgerliche Attacke auf integrative Schule Sollen alle Kinder in Regelklassen unterrichtet werden, oder braucht es wieder besondere Klassen für Kinder mit Förderbedarf? Bernhard Ott

Sollen alle Kinder in Regelklassen unterrichtet werden, oder braucht es wieder besondere Klassen für Kinder mit Förderbedarf? Die Debatte über die integrative Schule beginnt wieder von neuem. (Symbolbild) Foto: Raphael Moser

Am Tag nach dem Verdikt gegen die integrative Schule im Grossen Rat herrscht Verunsicherung. Was bedeutet es, dass sich der Kanton für mehr Klassen zur besonderen Förderung einsetzen muss, wie das eine vom Parlament überwiesene Motion verlangt? Ist das der Anfang vom Ende der integrativen Schule? Heute werden Kinder mit Handicap in der Schule integriert. Den Gemeinden steht es jedoch frei, Sonderklassen zu gründen. Zurzeit führen 36 von 281 Gemeinden oder Schulverbänden solche Klassen.