Projekt aus Leissigen – Bürgerinnen und Bürger gestalten einen Fotokalender Die Kulturkommission Leissigen und das Atelier augenglück lancieren einen Fotokalender. Die Bilder darin stammen von der Bevölkerung.

Das Foto «Wintereinkehr» von Fränzi Rihs wird als Dezember-Bild im Kalender erscheinen. Foto: PD/Fränzi Rihs

Die Kulturkommission Leissigen und das Atelier augenglück, Raum für Kunst und Kultur, haben gemeinsam mit Hobbyfotografinnen und -fotografen ab 16 Jahren aus Leissigen ein Kalenderprojekt lanciert. Der Aufruf zur Teilnahme erfolgte Mitte September. Interessierte konnten ihre Fotos einsenden. Gefragt waren aktuelle Motive, die im Zusammenhang mit Leissigen stehen. «Die fleissig per E-Mail eintreffenden Fotografien sprechen eine eigene Sprache. Sie zeigen die Verbundenheit der Leissiger mit ihrer Heimat und gleichzeitig die unterschiedliche künstlerische Herangehensweise an das Thema», wird in einer Mitteilung Myriam Schilling vom Atelier augenglück zitiert, die die Idee zu dem Projekt hatte.

Mit der Kulturkommission Leissigen fand sie eine Partnerin, der das kulturelle und künstlerische Zusammenleben im Dorf ebenfalls ein Anliegen ist. Marcel Schilt, Gemeinderatsmitglied und in seinem Ressort Ansprechpartner für kulturelle Angelegenheiten, brachte seine Erfahrungen als Schnittstelle zum

Gewerbe und Tourismus in die Projektplanung ein. Der fertige Kalender wird am 26. November am Adventsmärit in Leissigen verkauft. Anschliessend wird er im Atelier augenglück an der Dorfstrasse 26 erhältlich sein. Firmen aus der Umgebung unterstützen das Projekt als Sponsoren oder mit der Bestellung von einigen Exemplaren, heisst es weiter.

Aus 50 Fotoeinsendungen von über 20 Teilnehmenden wurden kürzlich die Gewinnerbilder gekürt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten im Rahmen eines Apéros mit allen Teilnehmenden ihr Exemplar überreicht. Da das Projekt das erste Mal durchgeführt wird, ist die Auflage noch unklar.

