Gemeindeversammlung Sumiswald – Bürger zeigten sich investitionsfreudig Oppositionslos bewilligten die Sumiswalder Stimmbürger die Sanierung des Gemeindehauses. Zudem sagte die Gemeindeversammlung Ja zum Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs. Stefan Kammermann

Der Wagenpark der Regiofeuerwehr Sumiswald kann um ein weiteres Fahrzeug erweitert werden. Foto: Olaf Nörrenberg

Die Aula in der Schulanlage Wasen war am Donnerstagabend gut besetzt. 78 Personen (2,02 Prozent der Stimmberechtigten) liessen es sich trotz Covid-19 nicht nehmen, an der Gemeindeversammlung von Sumiswald aktiv mitzuwirken. Die Abstandsregeln konnten zwar nicht überall eingehalten werden, «die Politik geht aber weiter, deshalb wollen wir die Versammlung auch durchführen», meinte Gemeindepräsident Fritz Kohler zu Beginn. Und die Bürgerinnen und Bürger hatten denn auch gleich über gewichtige Traktanden zu befinden.