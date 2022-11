Budgetdebatte Heiligenschwendi – Bürger versenken Steuererhöhung Der Gemeinderat muss den Gürtel enger schnallen. Die Gemeindeversammlung schmetterte die beantragte Steuererhöhung auf 1,99 Einheiten nach intensiven Diskussionen ab. Stefan Kammermann

Ein paar Wolken über Heiligenschwendi: Die Gemeindeversammlung hat die vom Gemeinderat beantragte Steuererhöhung abgelehnt. Foto: Patric Spahni

«Wir sind Batzenklemmer, aber wir möchten auch ein Ort sein, an dem wir noch etwas ausgeben und investieren können.» Heiligenschwendis Gemeindepräsident Christian Zwahlen (SVP) brachte es an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend gleich auf den Punkt.