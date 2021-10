Digitec Galaxus in Utzenstorf – Bürger und Gemeinden wehren sich wieder gegen Logistikzentrum Erneut gab es Einsprachen gegen die Baupläne des Onlinehändlers und der Post. Ob das Logistikzentrum 2023 tatsächlich stehen wird, ist ungewiss. Regina Schneeberger

So sollen gemäss den Planern die beiden Gebäude von Digitec Galaxus (links) und der Post (rechts) einst aussehen. Visualisierung: PD

Wiederum sorgt das geplante Logistikzentrum in Utzenstorf für Widerstand. Digitec Galaxus will dieses auf dem Areal der früheren Papierfabrik bauen – der grössten Industriebrache im Kanton Bern. Nebenan ist ein Verteilzentrum der Post vorgesehen. Die beiden Unternehmen wollen beim Versand der Onlinebestellungen Hand in Hand arbeiten. Nun gingen zum wiederholten Mal Einsprachen gegen das Projekt ein: 21 gegen das Baugesuch der Post, 16 gegen das angepasste Gesuch von Digitec Galaxus.

Schon Anfang Jahr gab es viele Einsprachen: 60 an der Zahl. Damals publizierte die Migros, zu der Digitec Galaxus gehört, das eigentliche Baugesuch. Der Onlineriese rechnet mit täglich 300 Lastwagen- und 680 Personenwagenfahrten. Doch den Mehrverkehr wollten nicht alle hinnehmen. Insbesondere in Wiler und Gerlafingen wollte man das nicht akzeptieren. Die Gemeinden selbst und auch zahlreiche Einwohner erhoben Einsprache.