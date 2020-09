Patent Ochsner am Blausee – Bünes blaue Büchsenforelle Vertonte Liebe am glasklaren Wasser. In kulturell kargen Corona-Zeiten ist das erste von sechs ausverkauften Konzerten ein deftiger Leckerbissen für Band und Publikum. Auch für das Naturidyll? Jürg Spielmann

Mundart am Wasser: Das Konzertgelände am Blausee-Idyll. Die Bühne ähnelt einem aufgeschnittenen Iglu. Foto: Rob Lewis/PD

Beinahe alles lässt sich in Büchsen füllen. Das weiss der Büne Huber. Und erzählt davon. An einem Sonntag sei es gewesen, als er, statt seinen analog zu Papier gebrachten Brief an den sterbenskranken Polo zum Briefkasten zu tragen, in schäbiger Trainerhose auf dem Sofa gefläzt habe. Formel 1 im TV, Thunfisch in der Büchse. «Gibt es eigentlich auch Forelle in der Büchse?», fragt Huber in die pechschwarze Dienstagnacht. Das Publikum am blauen (Forellen-)See lacht auf, ist blendend unterhalten. Und er in Plauderlaune.