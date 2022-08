Die Loubegaffer – Büne Huber entschuldigt sich, und Thierry Carrel spielt Alphorn Berner Musikschaffende sorgen für Gesprächsstoff an einem Open Air. Und das neue Leben von Thierry Carrel. Darüber berichten die Loubegaffer diese Woche. Die Loubegaffer

Patent-Ochsner-Sänger Büne Huber beim Konzert vom Freitagabend in Etziken. Foto: Martina Häberle / zvg

Auch gewisse Medien in unseren Nachbarländern haben den Abbruch des Konzerts der bislang wenig bekannten Reggae-Formation Lauwarm durch die Verantwortlichen der Brasserie Lorraine in Bern registriert. Für andere Bands stellt sich nun die Frage, was zu tun ist, wenn sie selbst ein Reggae-Stück im Repertoire haben? Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber entschied sich für eine präventive Strategie, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Er entschuldige sich, falls sich jemand beim nächsten Stück unwohl fühle, sagte er am Freitagabend am Open Air in Etziken SO, bevor die Band ihr Reggae-Stück «Gummiboum» anstimmte. Wie stark Büne Huber dabei mit den Augen zwinkerte, liess die Zeitung offen.