Wolfsrudel im Naturpark Beverin – Bündner Jäger erlegen zwei Jungwölfe Nur zwei Tage nach der Anordnung des Kantons, hat die Wildhut zwei Jungtiere des Beverinrudels erlegt. Die Wölfe hatten sich zuletzt wiederholt Menschen gefährlich genähert.

Ein Jungtier des Wolfsrudels vom Beverin. (Aufnahme von 2019) Foto: Amt für Jagd und Fischerei GR

Die Bündner Wildhut hat zwei Jungwölfe aus dem Beverinrudel erlegt. Die Kadaver werden im Tierspital der Universität Bern untersucht und an der Universität Lausanne genetisch identifiziert. Details zu Ort oder Zeit der Abschüsse will der Kanton vorerst nicht machen, wie das Amt für Jagd und Fischerei am Mittwoch mitteilte. Der Grund dafür ist die noch nicht abgeschlossene Regulation des Beverinrudels. Dieses lebt im Umfeld des Piz Beverin in Mittelbünden.

Der Kanton Graubünden hat erst am Montag den Abschuss von drei Jungwölfen des auffälligen Rudels angeordnet. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hatte zuvor einem entsprechenden Abschussgesuch aus Graubünden zugestimmt. Das Amt für Jagd und Fischerei will periodisch über den Verlauf der Regulierung informieren.

SDA/aru

