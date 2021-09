Schwere Verwechslung – Bündner Jäger schiesst Isländer Pferd Ein Jäger hat im Kanton Graubünden ein Pferd mit einem Reh verwechselt und es angeschossen. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Diesen Weg überquerte das Pferd und verschwand anschliessend im Wald. Foto: Kapo GR

Ein Bündner Jäger hat am Mittwochmorgen im Oberengadin im Fieber der Pirsch einen Gaul mit einem Rehbock verwechselt. Er schoss das Isländer Pferd so schwer an, dass es eingeschläfert werden musste.

Der Mann befand sich in einem Wald bei Chapella auf der Jagd, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Gemäss seinen Angaben überquerte ein Rehbock vor ihm den Waldweg und verschwand.

Der Grünrock entdeckte dann ein Tier im Wald unterhalb des Weges und schoss darauf. Später stellte er fest, dass es ein Pferd war, das er schwer angeschossen hatte.

Der Jäger meldete die Verwechslung unverzüglich bei der Wildhut. Er wird angezeigt.

SDA/aru

