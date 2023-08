Zu ihrem 25-Jahr-Bühnenjubiläum veröffentlicht Francine Jordi das Album «Leben». Die Bernerin thematisiert Höhen und Tiefen in der Liebe, Lebenslust und – Weihnachten.

Wie oft denken Sie an das Dorffest in Biglen zurück, an dem Sie vor 25 Jahren zum ersten Mal allein auf der Bühne standen?

Selten, das muss ich ehrlich zugeben. Eigentlich denke ich nur dran, wenn ich in einem Interview darauf angesprochen werde.