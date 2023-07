Gaukler und Akrobaten in Interlaken – Bühne frei in der Rosenstrasse Komiker, Jongleure, Akrobaten und Magier zeigten am 18. Internationalen Gauklerfest wiederum ihre Künste. Doch der Samstag fiel wettermässig leider ins Wasser. Monika Hartig

Her Majesty's Secret Circus: Honeymoon und Butterfly werfen sich brennende Fackeln zu. Foto: Monika Hartig

«Kommen Sie schnell, hier gibts etwas zu sehen!», rief Agent Honeymoon von Her Majesty’s Secret Circus am Freitag. Und die Leute strömten in Scharen in die Rosenstrasse, um Strassenkunst aus aller Welt live zu sehen. So begann heuer das 18. Internationale Gauklerfest in Interlaken.