Vor dem Seaside Festival

Philippe Cornu, der 62-jährige Veranstalter des Festivals, posiert vor dem Bühnen-Gerippe in der Spiezer Bucht. Der Stadtberner und langjährige Mr. Gurtenfestival sagt: «Wir sind glücklich, können wir in diesem Jahr stattfinden.» Einen Corona-Hotspot in der Bucht fürchtet er dank 3G (genesen, geimpft, getestet) nicht.

Foto: Jürg Spielmann