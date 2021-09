Start für die Blausee-Konzerte – Bühne frei für die «Clubshows unter freiem Himmel»! Siebenmal wird der Blausee vom 16. bis zum 25. September zur Konzertbühne. Organisator Philippe Cornu über die magische Atmosphäre, Corona-Zurückhaltung, Chorklänge und Heavy Metal. Claudius Jezella

Blausee-Konzerte: Musik vor malerischer Kulisse und mit einer markanten Bühne. Foto: PD / Rob Lewis Photography

Die letzten Rockklänge von Maffay und Co. waren kaum verklungen, da zog der Festivaltross bereits weiter: von der weitläufigen Spiezer Bucht in das deutlich beschaulichere Kandertal. Wieder steht Livemusik unter freiem Himmel an, wieder müssen Bühne und Besuchergelände aus dem Boden gestampft werden. Es sind die gleichen Macher wie beim Seaside Festival am Werk, im Falle von Hecht sind sogar dieselben Künstler beteiligt. Und doch ist alles auch ganz anders.

«Heimweh» treten zum Auftakt der Konzertreihe im Kandertal auf. Foto: PD

Statt 10’000 Musikfans werden es hier nur maximal 1000 sein. Statt eines kompakten Festivalwochenendes sind die Auftritte auf sieben Abende verteilt. «Clubshows im Freien» nennt Organisator Philippe Cornu die Blausee-Konzerte, die der Seaside-Macher dadurch bewusst abgrenzt vom grossen Trubel des Festivals vom ersten Septemberwochenende.