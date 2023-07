Reingesprungen oder reingefallen – Bueberkanal im Berner Marzilibad nach Zwischenfällen eingezäunt Die Stadt Bern hat einen Zaun um den Bueberkanal angebracht. Weil Jugendliche ins Wasser gesprungen und spielende Kinder hineingefallen sind.

Der Bueberkanal ist eingezäunt worden. Foto: Adrian Müller (SRF)

Neuerung im Berner Marzilibad: Der Bueberkanal, der von der Aare ins Bad führt, ist neuerdings eingezäunt. Die Stadt Bern brachte Metallgitter an, nachdem es zu mehreren Zwischenfällen gekommen war.

Das berichtete das Regionaljournal Bern von Radio SRF am Dienstag. «Übermütige Jugendliche sprangen von der Seite in den Kanal und gefährdeten so Schwimmerinnen und Schwimmer», sagte Markus Gasser, stellvertretender Leiter des Sportamts, in der Sendung.

Zudem seien mehrere Kinder beim Spielen in den Kanal gefallen. Zum Glück sei nie etwas Schlimmes passiert. Von der Abschrankung erhofft sich die Stadt eine präventive Wirkung. Der Badeaufsicht gebe sie mehr Sicherheit.

Den Schwimmkanal gibt es seit vier Jahren. Er ist 1,80 Meter tief und vereinfacht den Ausstieg aus der Aare.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.