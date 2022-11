Thun vor 150 Jahren – Bübereien von anno 1872 Noch weit von Vandalismus entfernt, rief der wiederkehrende Charakter des nächtlichen Bänkerückens immerhin den Polizeiinspektor auf den Plan. Manuel Berger

Ort der Missetat: Die Hauptgasse in Thun (undatierte Aufnahme). Foto: PD

Früher war alles besser. Früher gab es noch Anstand. Solche Aussagen entspringen in aller Regel einem verklärten Blick auf die Vergangenheit und haben wenig mit den Tatsachen zu tun, so offenbar der Konsens in der psychologischen Forschung. Nächtliche Bubenstücke jedenfalls gab es auch schon vor 150 Jahren, wie die folgende Annonce im «Thuner Blatt» vom 20. November 1872 beweist: