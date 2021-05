Zum Badi-Auftakt – «Bueberbad» und Schwimmkanal müssen gereinigt werden Kaum ist das Freibad Marzili wieder offen, werden das «Bueberbad» und der Schwimmkanal für einige Tage gesperrt – aus Reinigungsgründen. Sibylle Hartmann

Dieser Bereich des Marzilis wird für gut eine Woche wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Foto: zvg

Seit letztem Wochenende ist das Freibad Marzili wieder offen. Das Wetter liess seither jedoch zu wünschen übrig. Sollte sich dies bis Ende Mai endlich ändern, müssen die Bädegäste vorerst auf das «Bueberbad» und den Schwimmkanal verzichten.

Ab dem 25. Mai werden in diesem Bereich Reinigungsarbeiten durchgeführt, wie die Stadt Bern am Freitagmorgen mitteilt. Die Aare habe in den letzten zwei Jahren viel Schlamm in den Schwimmkanal und den «Bueber» befördert, wie es im Schreiben heisst. Eine Reinigung sei nötig, damit der Kanal und das «Seeli» nicht versanden.

Die Reinigungsarbeiten dauern etwas mehr als eine Woche. Ab dem 2. Juni ist der untere Bereich des Marzilis wieder offen. Wegen der vom Fischerei-Inspektorat des Kantons Bern vorgegebenen Schonzeit der Äsche, konnten die Reinigungsarbeiten nicht früher durchgeführt werden, wie die Stadt weiter schreibt.

Die Reinigungsarbeiten sind nötig, damit der «Buebersee» und der Schwimmkanal nicht versanden. Foto: zvg

Fehler gefunden?Jetzt melden.