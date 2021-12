Buchholterberg mit Defizit – Budget mit tiefroten Zahlen Der Voranschlag für das kommende Jahr rechnet mit einem Minus von über 450’000 Franken. Die Finanzen bleiben dennoch im Lot. Stefan Kammermann

Die Gemeinde rechnet für 2022 mit höheren Steuereinnahmen. Foto: 20min/Taddeo Cerletti

«Der Voranschlag präsentiert sich nicht rosig», erklärte Patricia Christen, Leiterin der Gemeindeverwaltung in Buchholterberg. Insgesamt 22 Stimmberechtigte waren gekommen, um sich am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung aus erster Hand über die Finanzzahlen der Zulgtaler Gemeinde zu informieren. Und sie konnten feststellen, dass die Gemeinde für das kommende Jahr mit einem Fehlbetrag rechnet.

Konkret wird im Gesamthaushalt ein Minus von 492’400 Franken ausgewiesen. Dies bei unveränderter Steueranlage von 1,80 Einheiten und einem Aufwand von 7,103 Millionen Franken. «Vorab steigender Personalaufwand sowie Anschaffungen für die Schule und die Verwaltung führen zu Mehrkosten», erklärte Christen.