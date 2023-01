Konkurrenz für Bioläden – Budget-Bio setzt Quartierläden unter Druck Nach der Reformhaus-Pleite: Droht den unabhängigen Berner Bioläden dasselbe Schicksal? Andres Marti

Den Hallerladen in der Länggasse gibt es seit über 40 Jahren. Foto: Franziska Rothenbühler

Verdrängen Bio-Supermärkte die alten Quartierläden und Reformhäuser? Geradezu exemplarisch dafür steht die Entwicklung im Berner Breitenrainquartier: Während dort das altehrwürdige Reformhaus am Breitenrainplatz für immer seine Türen schliesst, steht die neue Alnatura-Filiale, keine zwei Gehminuten entfernt, kurz vor der Eröffnung. Es ist nach dem 2017 eröffneten Laden am Bärenplatz die zweite Filiale der deutschen Biokette in Bern. Laut der Migros, welche die Läden betreibt, sollen weitere folgen.