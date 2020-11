Versammlung in Horrenbach-Buchen – Budget auch ohne Hamme genehmigt Die Gemeindeversammlung genehmigte das Budget und musste das Jahr ohne Hamme und Züpfe ausklingen lassen. Godi Huber

Gut die Hälfte der Einnahmen fliesst vom Finanz- und Lastenausgleich und den Steuern in die Kasse der Gemeinde Horrenbach-Buchen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Das neue Jahr werde «a chly ungwüss», meinte Gemeindepräsident Willy Balmer am Schluss der Gemeindeversammlung, «aber mir nämes, wis chunnt». Das Budget für das neue Jahr zumindest ist in Horrenbach-Buchen unter Dach. Es wurde von den anwesenden 15 Stimmberechtigten im ehemaligen Schulhaus von Horrenbach einstimmig genehmigt. Es rechnet bei einem Umsatz von rund 1,2 Millionen Franken mit einem Defizit von knapp 50'000 Franken. Die Steueranlage bleibt unverändert bei 1,70 Einheiten.

Gut die Hälfte der Einnahmen wird in der kleinen Gemeinde durch Steuereinnahmen und den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich gedeckt. Als Investition plant Horrenbach-Buchen die Instandstellung des Güterweges Honegg. 8000 bis 11'000 Franken gibt die Gemeinde gemäss Budget pro Schüler im Jahr aus.

Schulraum läuft «erfreulich»

Gemeinderat Daniel Mühlematter informierte, dass es im Schulraum Linkes Zulggebiet «sehr erfreulich läuft». Die Führung sei gut, und bei den Lehrpersonen gebe es keine Vakanzen. Gemeinderat Andreas Hadorn machte auf den Systemwechsel bei den Kitas aufmerksam. Die Familien würden die Kita selbst wählen und danach mit der Gemeindeverwaltung Rücksprache nehmen.

Das Wasser werde auch in der Region Horrenbach-Buchen zunehmend ein Thema, sagte der Ressortchef Bauwesen, Andreas Fahrni. Ein gemeindeübergreifendes Projekt sei in Planung. Ein Informationsabend dazu sei im kommenden Jahr vorgesehen.

Die Übergabe des Bürgerbriefes an eine anwesende Jungbürgerin liess sich der Gemeinderat auch in Zeiten von Corona nicht nehmen. Auf die an der Herbstversammlung traditionell offerierten Hamme und Züpfe musste dagegen verzichtet werden. Doch die Zeit für diese Tradition werde wieder kommen, so der Gemeindepräsident.