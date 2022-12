Abstimmung in Interlaken – Budget 2023 deutlich angenommen Das Budget 2023 der Gemeinde Interlaken ist mit 760 Ja gegen 133 Nein deutlich angenommen worden. UPDATE FOLGT

Interlaken geht mit einem defizitären Budget ins neue Jahr. Foto: Bruno Petroni

Gerade mal 29,6 Prozent der Stimmberechtigten fanden am Wochenende in Interlaken den Weg an die Urne, um ihre Meinung zum Budget 2023 kundzutun.

Das Budget 2023 der Gemeinde rechnet bei einer unveränderten Steueranlage von 1.67 im Gesamthaushalt mit einem Aufwandüberschuss von 4,42 Millionen Franken, wie die Gemeinde mitteilt. Im allgemeinen Haushalt, das heisst ohne die Spezialfinanzierungen Abfall, Abwasser und Liegenschaften und Finanzvermögen, resultiert ein Aufwandüberschuss von 360’000 Franken. Dank des bestehenden Bilanzüberschusses sei der Aufwandüberschuss tragbar, schreibt die Gemeinde.

Eine Sichtweise, die die Stimmenden offensichtlich teilen. Sie stimmten dem Budget mit 85 Prozent Ja-Anteil zu.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.