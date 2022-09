Monogram von König Charles III. – Buckingham-Palast gibt offizielle Signatur bekannt Eine Woche nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. hat der Buckingham-Palast das offizielle Monogramm des neuen britischen Königs Charles III. bekanntgegeben.

1 / 4 Es lautet lautet CIIIR – C steht für Charles, III für die römische Zahl drei und R für Rex, das lateinische Wort für König. Buckingham Palace Via Getty Images

Das königliche Monogramm, das im Vereinigten Königreich unter anderem auf Regierungsgebäuden, Briefkästen und staatlichen Dokumenten zu sehen ist, lautet CIIIR – C steht für Charles, III für die römische Zahl drei und R für Rex, das lateinische Wort für König.

Das Monogramm der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen Königin Elizabeth II. lautete EIIR – das R stand für Regina, das lateinische Wort für Königin.

Das königliche Postamt im Buckingham-Palast wird das neue Monogramm CIIIR ab Dienstag, also nach dem Ende der Trauerzeit der königlichen Familie, auf seine Postsendungen drucken. Die Poststelle im Schloss bearbeitet jedes Jahr rund 200’000 Sendungen, von Einladungen zu Veranstaltungen, Antworten auf Briefe bis hin zu Staatsangelegenheiten.

Erst Mitte 2024 in Umlauf gebracht

Die ersten Banknoten mit dem Bild des neuen Königs Charles III. werden allerdings erst Mitte 2024 im Vereinigten Königreich in Umlauf gebracht, wie die Bank of England am Dienstag bekanntgab. Vorgestellt werden soll das Porträt demnach aber schon Ende dieses Jahres.

Das Konterfei des Monarchen werde auf neue 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Scheine gedruckt, teilte die Zentralbank des Vereinigten Königreichs mit. Sonst würden «keine weiteren Änderungen vorgenommen». Die alten Banknoten mit dem Konterfei der Queen bleiben den Angaben zufolge weiter in Umlauf und werden nur bei Beschädigung aus dem Verkehr gezogen, um auf Wunsch des Königshauses «die ökologischen und finanziellen Auswirkungen des Monarchenwechsels zu minimieren».

AFP/sys

