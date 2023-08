Bucht-Open-Air in Spiez – Seaside Festival bleibt trotz höherer Preise gefragt Am 25. und 26. August steht das sechste Bucht-Festival an. Die Verkaufszahlen sind laut Philippe Cornu «super», ausverkauft dürfte das Seaside aber nicht sein. Jürg Spielmann

Koloss im Grünen und im Wohngebiet: Die Seaside-Hauptbühne wird am Dienstag aufgebaut. Foto: Jürg Spielmann

Die grüne Bucht als glühender Glutofen. Die Bühnenarbeiter schuften am Dienstagmittag in der prallen Augustsonne, die Hauptbühne fürs Seaside Festival wird mit jeder Menge Manpower in die Höhe gezogen. Schweiss fliesst, das Thermometer hat die 30-Grad-Marke längst geknackt. Wie es dies seit Tagen tut. Trockenes bedeutet ideales Wetter, das den Aufbau begünstigt. «Ausserdem sind die professionellen Stage- und Eventhands zurück – und mit ihnen die Routine», sagt Organisator Philippe Cornu. «Man kann sagen, dass sich die Veranstaltungsbranche langsam erholt.»