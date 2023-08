Bucht-Open-Air in Spiez – Regen vermag Nils Burris grossen Tag nicht zu trüben Wie läuft der Festivaltag für einen Auftretenden ab? Der Oberländer Nils Burri erlebt am Samstag am Seaside Festival seinen Karrierehöhepunkt. Einblicke von A (wie Anfahrt) bis Z (wie Zugabe). Jürg Spielmann

«Hey Hey»: Nils Burri singt am Seaside Festival in Spiez im Publikum – und wird wie dieses klatschnass. Foto: Jürg Spielmann

Der Countdown läuft, die Uhr tickt. Der Stundenzeiger zeigt auf die Elf, als Nils Burri mit seiner Crew auf dem Festivalparkplatz bei der Spiezer Autobahnausfahrt eintrifft. In drei Stunden steigt er auf die grösste Bühne, die er jemals bespielt hat. In 18 Jahren, an 1200 Konzerten. «Es ist der Höhepunkt meiner Karriere», sagt der Uttiger mit Frutiger Wurzeln. Er wirkt ruhig, von Anspannung keine Spur. Mit Band und Team wird der Singer-Songwriter in drei Kleinbussen in die Bucht chauffiert. Ans Seaside Festival, dessen zweiten Tag er auf der Hauptbühne eröffnen wird.