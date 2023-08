Bucht-Open-Air in Spiez – Mimi macht das Seaside schön 400 Pflanzen, Hunderte Laternen und Kerzen oder alte Härdöpfu-Kisten vom Bauern: Das Seaside macht auf Boutique-Festival. Miriam Jergen ist die Deko-Kapitänin. Jürg Spielmann

Ist alles am richtigen Platz? Miriam Jergen, die Frau hinter der aufwendigen Deko am Boutique-Festival, rückt auf einem letzten Rundgang übers Gelände alles zurecht. Jürg Spielmann

«Schöner wohnen». Das sei hier das Motto aller Mitwirkenden. Eine 41-Jährige aus dem Berner «Breitsch» sagt dies am Freitag in Spiez. Für Miriam Jergen, stilecht im blau-weiss gestreiften Matrosinnenkleid und mit maritimer Schiebermütze auf dem Kopf, ist das Seaside Festival in diesen Tagen ihre Kajüte. Und die hat sie gerne schön, ordentlich und aufgeräumt.